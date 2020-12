Schnee-Premiere in München lässt noch auf sich warten - aktuelle Prognose zeigt, wann es richtig spannend wird

Die Wetter-Vorhersagen waren lange optimistisch, jetzt wird es wohl wahr: Der erste Schnee des Jahres ist im Anmarsch. Die aktuelle Prognose für München.

Der November endete verbreitet kühl und winterlich.

Zum Dezember-Start kündigt sich in Deutschland und besonders Bayern, wie München, der erste Schnee des Jahres an.

Update vom 1. Dezember, 6.06 Uhr: Wer als Münchner heute gehofft hatte, mit schneebedeckten Dächern aufzuwachen, wird vorerst enttäuscht. Laut Prognose dauert es noch ein wenig, bis die ersten Flocken des Jahres eintreffen. Aktuell berichtet wetteronline von „vormittags gefrierendem Regen, der nachmittags in Schnee übergeht“. Derzeit zeigt das Thermometer in München zapfige Minusgrade an.

Update vom 30. November, 20.49 Uhr: Wer jetzt in der Landeshauptstadt bereits die Schneeschaufel rausgeholt hat, könnte eine Enttäuschung erleben. Geht es nach den Wetterexperten von wetter.net könnte Tief Undine lediglich gefrierenden Regen bringen. Denn das Kälteband, welches aus Skandinavien auf Bayern zuhält, ist ein sogenanntes Höhentief. Das heißt, dass es in höheren Lagen ein Kaltluftei im Gepäck hat, was „bekannt dafür ist, ein Eigenleben zu führen“.

Dazu herrschen im Südosten Deutschlands in Bodennähe Temperaturen um den Gefrierpunkt. Ein weiterer Faktor der die Wettervorhersage so schwierig macht. So oder so wird es aber nass in München - ob nun in Tropfen- oder in Kristallform. Und spätestens am Mittwoch ist der Spuk dann auch wieder vorbei. Dann bleibt es erst einmal trocken.

Wetter in München: Kommt der erste Schnee des Jahres?

(Erstmeldung) München - Der erste Advent zeigte sich in Bayern verbreitet kalt - aber trocken. Die winterlichen Temperaturen bleiben, doch zur neuen Woche gesellen sich Niederschläge dazu. Der gesamte Freistaat kann sich damit nicht unberechtigte Hoffnungen auf die erste weiße Pracht des Jahres machen. Dabei dürfen sich manche Abschnitte Bayerns ihrer Schnee-Sache sicher sein, in anderen Teilen steht noch aus, ob die Niederschläge in Form von Schnee-Regen oder Schnee vom Himmel kommen.

Wetter: Schnee in Deutschland - Nacht auf Dienstag bringt die weiße Pracht

Doch wie verlaufen die Niederschläge ab Montagabend in Deutschland? Wie kachelmanetter vorhersagt, zieht ein Regen-Band vom Nord-Westen des Landes nach Süd-Osten. Vom Rhein bis nach Mecklenburg-Vorpommern kommt es ab etwa 21 Uhr zu Niederschlägen, die aufgrund der Temperaturen über Null als Regen vom Himmel kommen. Doch Vorsicht: Wegen der kalten Böden kann es vom Breisgau bis Hessen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und den gesamten Norden Deutschlands kann es zu gefährlicher Glätte kommen. Im Verlauf der Nacht dann zieht das Band weiter in Richtung Bayern, wo es aufgrund von kühleren Luftmassen dann eine Ablösung des Regens zu Schnee gibt.

Wetter: Bayern kriegt den ersten Schnee des Jahres - München muss am längsten warten

Ab etwa 0 Uhr am Dienstag erreichen die Niederschläge dann den Freistaat und sorgen besonders südlich des Mains von Franken bis in die Oberpfalz für Schneefälle. Bis etwa 6 Uhr früh erreicht kachelmanwetter nach die Front dann auch den Alpenrand wie etwa München, Niederbayern und das Allgäu - auch hier muss man sich verbreitet auf „angezuckerte“ Dächer und Straßen einstellen. Den gesamten Dienstag über bleibt die Wahrscheinlichkeit auf weitere Schneefälle dann erhalten - für ganz Bayern.

Rubriklistenbild: © dpa/Sven Hoppe