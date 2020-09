Sommer-Comeback mit bis zu 30 Grad: September bringt nochmal Grill- und Badewetter - aber nicht überall

Pünktlich zum meteorologischen Herbstbeginn: Regen, Nebel und Kälte in ganz Deutschland. Doch der Sommer zieht noch nicht in den Winterschlaf - denn der September startet heiß.

Nass, kalt und grau - so war das Wetter der letzten Augusttage in diesem Jahr.

der letzten Augusttage in diesem Jahr. Es fällt schwer zu glauben, doch der Sommer könnte in Deutschland ein Comeback feiern.

könnte in ein Comeback feiern. Wie das Wetter in der zweiten September-Hälfte wird, bleibt ebenfalls spannend.

München - Beim Blick aus dem Fenster kann man es kaum glauben: Doch der Sommer hat noch nicht ganz aufgegeben. Nachdem die letzten Augusttage sich mehr als kalt, nass und grau präsentiert haben, können Regenschirm und Gummistiefel jetzt wohl nochmal verstaut werden. In vielen Teilen Deutschlands werden auch durchaus noch einmal Bikini und Badeshorts zum Einsatz kommen. Vor allem im Süden rechnen Meteorologen bis Mitte September noch einmal mit Höchstwerten von 30 Grad. Doch diese geballte Hitze dringt nicht in alle Regionen vor - vor allem im Norden hält der Herbst Einzug.

Obwohl meteorologisch der Herbst am 1. September offiziell beginnt, wird es in den kommenden Wochen noch einmal überdurchschnittlich heiß und trocken. Eine extreme Hitzewelle, wie etwa im Spätsommer des vergangenen Jahres, soll jedoch ausbleiben. Insbesondere die ersten beiden Septemberwochen bringen gebietsweise sommerliche Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad mit sich. Im Süden herrscht dann eine Spätsommer-Hitze von bis zu 30 Grad, sodass es an den beliebten Badeseen und in den Biergärten wieder voll werden könnte. Bei diesen Werten bleiben hier dann aber auch Gewitter nicht aus.

Schon ab dem kommenden Wochenende müssen sich die Urlauber an den norddeutschen Küsten auf deutlich raueres Wetter einstellen. Die Werte fallen unter die 20-Grad-Marke, es gibt wieder mehr Regen und der Wind nimmt zu. Während im Süden die letzten Wärmegewitter des Jahres Regen bringen, setzen im Norden schon herbstliche Witterungsverhältnisse mit teils vielen Schauern ein. In der Mitte Deutschlands bleibt es vom Rheinland bis nach Brandenburg eher trocken, weshalb hier sogar mit Dürre und Trockenheit gerechnet werden kann. Auch wenn es insgesamt kühler wird, ist hier im September die Waldbrandgefahr deshalb besonders hoch einzustufen.

Hurrikans verändern Wetter in Europa - Winter-Prognose bleibt unklar

Was das Wetter in der zweiten Septemberhälfte treibt, bleibt noch eine Überraschung. Die Meteorologen sind sich uneinig: Einige Wetter-Experten rechnen ab 11. September mit einem erneuten kurzen Temperaturanstieg, sodass bundesweit die Werte auf über 25 Grad, im Süden teils sogar auf über 30 Grad klettern könnten. Ein starker Sturm könnte aber auch in Westeuropa aufziehen, der Deutschland viel Regen und Wind bringen könnte.

Langfristige Klimaberechnungen deuten darauf hin, dass die Temperaturen in ganz Deutschland überdurchschnittlich hoch ausfallen werden. So könnte man hier auch wieder mit einem eher warmen Winter rechnen. Festlegen wollen sich die Meteorologen jedoch nicht, ändert sich das Wetter doch innerhalb kurzer Zeit: Nur ein Hurrikan über dem Nordatlantik könnte bereits die Prognosen für ganz Europa verändern - und die Hurrikan-Saison fängt gerade erst an. (cos) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.