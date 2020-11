Kältepeitsche aus Nordeuropa: Experte erklärt Schneeprognose

In Deutschland wurde bereits viel über den Wintereinbruch prognostiziert. Ein Experte dämpft jetzt erneut die Erwartung auf Schnee und Kälte.

Stuttgart - Schnee und eisige Kälte sind im Winter hierzulande in den letzten Jahren eher Mangelware. Meist ist das Wetter in Deutschland und Stuttgart sogar zu mild. Auch in diesem Jahr streiten sich Experten bereits im Herbst über den möglichen Verlauf des Winters.

Wie BW24* berichtet, klärt ein Experte die Schneeprognose mit der Kältepeitsche aus Nordeuropa auf. Das Wetterphänomen steht schon in den Startlöchern, dringt aber bislang nicht zu uns durch.

Schnee in Stuttgart ist selbst mit guten Prognosen eher selten. Die Lage im Talkessel sorgt für ein eher mildes Klima (BW24* berichtete). (*BW24 ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks)