„Temperaturfeuerwerk“ im November - am Sonntag bis zu 20 Grad möglich

Am Sonntag wird es in den meisten Regionen Deutschlands nochmal richtig warm. Das Wetter zündet nämlich nochmal ein „Temperaturfeuerwerk“ mit bis zu 20 Grad.

Stuttgart - Was die Temperaturen angeht, ist das Wetter im November 2020 bislang äußerst ungewöhnlich. Mehr als 20 Grad wurden am Montag vergangene Woche in manchen Regionen gemessen. Mild ist seitdem immer noch - auch wenn es spürbar abgekühlt hat und dichte Nebelfelder mancherorts die Sicht trüben.

Wie BW24* berichtet, sorgt das Wetter in Deutschland jedoch nochmal für ein „Temperaturfeuerwerk“ und viel Sonnenschein - am Sonntag sollen nochmal bis zu 20 Grad möglich sein.

Auch das Wetter in Stuttgart wartet mit für die Jahreszeit untypisch hohen Temperaturen auf.