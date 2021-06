Kaltfront hält Sommer-Hitze auf und sorgt für Temperatursturz am Wochenende

Zuletzt war das Wetter in Deutschland von Unwettern geprägt. Der Sommer steht laut Prognosen aber vor der Tür. Zunächst muss er aber einen weiteren Dämpfer verkraften.

Stuttgart - Abgesehen von den konstant hohen Temperaturen war das Wetter in Deutschland zuletzt wenig zuverlässig. Vor allem Unwetter und Gewitter fegten in den letzten Tagen über die Bundesrepublik. Das ist allerdings nur eine Momentaufnahme, denn die Wetter-Experten sind sich einig, dass Deutschland auf einen hervorragenden Sommer zusteuert. Doch bis der sich durchsetzen kann, vergehen noch ein paar Tage. Wie BW24* berichtet, stoppt eine Kaltfront die Sommer-Hitze und sorgt am Wochenende für einen Temperatursturz.

Das Wetter in Stuttgart sieht am Wochenende ähnlich aus. Auch in der Landeshauptstadt gab es zuletzt wiederholt Gewitter