Wetter in Deutschland: DWD mit Unwetter-Warnung für 25 Landkreise - sie gilt ab jetzt

Der Hochsommer neigt sich in Deutschland dem Ende entgegen. Stattdessen gibt es für das Wochenende eine Unwetterwarnung für Bayern und Baden-Württemberg. Das Deutschland-Wetter im News-Ticker.

Wetter in Deutschland * : Der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht fürs Wochenende eine Unwetterwarnung * für 25 Landkreise in Bayern und Baden-Württemberg aus.

: Der spricht fürs Wochenende eine für 25 Landkreise in und aus. Der Hochsommer geht in Deutschland in seine letzten Züge.

in seine letzten Züge. Verfolgen Sie alle Entwicklungen zum Wetter in Deutschland* hier im News-Ticker.

München - Es wird ungemütlich in Süddeutschland, zwischen Baden-Württemberg und Bayern. Und zwar im äußersten Süden der Bundesrepublik Deutschland.

Wetter in Deutschland: Dauerregen zwischen Bodensee, Alpenvorland und München

So warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagabend, 28. August, vor unwetterartigen Regenfällen zwischen dem Bodensee in Baden-Württemberg, dem Voralpenland in Bayern und der bayerischen Landeshauptstadt München mit teils lang anhaltendem Dauerregen. In insgesamt 25 Landkreisen gilt demnach die Warnstufe „Rot". Niederschlag von bis zu 90 Liter pro Quadratmeter wird erwartet.

Betroffenes Bundesland Unwetterwarnung mit Dauerregen in folgenden Landkreisen Baden-Württemberg Kreis Biberach, Bodenseekreis, Kreis Ravensburg Bayern Kreis Lindau, Kreis, Unterallgäu, Kreis Oberallgäu, Kreis Ostallgäu, Kreis Kempten, Kreis Günzburg, Kreis Garmisch-Partenkirchen, Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Kreis Weilheim-Schongau, Kreis Miesbach, Kreis Rosenheim, Kreis Landsberg am Lech, Kreis und Stadt Augsburg, Kreis Aichach-Friedberg, Kreis Dachau, Kreis Starnberg, Kreis und Stadt München, Kreis Ebersberg, Kreis Erding, Kreis Freising, Kreis Pfaffenhofen an der Ilm

Ferner verweist der DWD auf teils markantes Wetter mit ebenfalls ergiebigen Regenschauern im nördlichen Oberbayern und in Niederbayern bis in die Oberpfalz. Hier gilt demnach die Warnstufe „Orange". Damit nicht genug: So muss zwischen Bodensee und Oberpfälzer Wald - also im etwa selben Gebiet - auch am Samstag mit Dauerregen gerechnet werden.

Wetter in Deutschland: Dauerregen am Bodensee und im Allgäu

Im Allgäu können dann, heißt es vonseiten des DWD, bis zu 100 Liter Regen auf den Quadratmeter fallen. Die Warnung vor Dauerregen bleibt bestehen.

Verfolgen Sie alle Entwicklungen zum Wetter in Deutschland hier im News-Ticker. (pm) *Merkur.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Achtung es läuft eine Unwetterwarnung in Süddeutschland vor ergiebigem Dauerregen (gültig ab heute Abend 18:00 Uhr). /Vhttps://t.co/YyavIupCR4 — DWD (@DWD_presse) August 28, 2020

Rubriklistenbild: © Karl-Josef Hildenbrand/dpa