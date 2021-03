Wetter: 17 Grad und viel Sonnenschein in Deutschland 

Der „März-Winter” verabschiedet sich so langsam aus Deutschland und eine wilde „Aufholjagd” bei den Temperaturen folgt. Bis zu 17 Grad sind am Mittwoch möglich.

Das Hoch Margarethe findet endlich den Weg nach Europa und bringt neben trockener Luft, viel Sonnenschein und auch endlich Temperaturen im zweistelligen Bereich mit. Meteorologe Georg Schütz von wetter.com spricht von einer „Aufholjagd” in Sachen Temperatur. Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net sieht auch endlich ein Aus für den „März-Winter”. Temperaturen von bis zu 17 Grad und elf Sonnenstunden erwarten Deutschland am Dienstag und Mittwoch. Wie BW24* berichtet, erlebt Deutschland frühlingshafte Temperaturen bis zu 17 Grad, was in den nächsten Tagen sogar noch übertroffen werden soll.

Ob das Wetter in Stuttgart* an Ostern genauso frühlingshaft bleibt, sei abzuwarten, sagt Meteorologe Dominik Jung. (BW24* berichtete). *BW24 ist ein Angebot von IPPEN.Media.