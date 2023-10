„Brachiale Wetterwende!“ – Wetterexperte erklärt Absturz-Prognose

Der letzte Sommertag im Oktober steht bevor. Nochmal sind fast 30 Grad angesagt. Dann stellt sich das Wetter in ganz Deutschland radikal um.

Kassel – Es klingt unvorstellbar. Bis zu 30 Grad sind am Freitag (13. Oktober) angesagt. Doch dann geht es nach den aktuellen Wetterprognosen mit den Temperaturen steil bergab. „Der Wettersturz wird heftig ausfallen, auf alle Fälle gefühlt extrem heftig!“, prophezeit Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net mit. Frost und dann sogar der erste Schnee bis in tiefe Lagen wären nach dem aktuellen US-Wettermodell möglich.

Wetter in Deutschland: erneut bis zu 30 Grad – dann Frost und Schnee

Noch ist der Spätsommer im Herbst aber nicht vorbei. Am Mittwoch (11. Oktober) ist es überall schön und warm mit Maximalwerten zwischen 24 und 28 Grad. Außer im Norden Deutschlands. Während im Süden der Hochdruckeinfluss dominiert, bringt die Kaltfront eines Nordmeertiefs namens „Ralf“ dem Norden und Nordwesten teils kräftigen Regen, vereinzelt Gewitter und auch stürmischen Wind.

Spätsommerwetter im Süden – Kaltfront trifft Norden mit Dauerregen, Gewittern und Wind

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt im Nordseeumfeld vor starke Böen (Bft 7, 50 bis 60 km/h) und exponiert einzelne stürmische Böen (Bft 8, 60 bis 70 km/h). Ruppig wird es demnach vor allem am Mittwochnachmittag in einem breiten Streifen vom Emsland bis Vorpommern. In Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Niedersachsen schüttet es. In den nächsten zwölf Stunden können laut den DWD-Wetterexperten 25 bis 40 Liter pro Quadratmeter zusammenkommen. Die Temperaturen liegen bei 18 bis 23 Grad.

Die Kaltfront kommt am Donnerstag bis zur Mitte Deutschlands voran. Die Regenschauer verlagern sich. Im Norden und der Mitte bleibt es kühl mit Werten zwischen 14 und 21 Grad. Im Süden sind der DWD-Prognose dagegen nochmals 22 bis zu 28 Grad möglich.

Herbstwetter in Deutschland: Ist der Spätsommer im Oktober am Freitag vorbei?

Am Freitag (13. Oktober) wird es wieder rekordverdächtig warm. „Außergewöhnlich hohe Maxima zwischen 24 und 28 Grad, am Oberrhein bis knapp 30 Grad“, heißt es beim DWD. Im Norden dagegen bleibt es demnach bei 16 bis 21 Grad.

Tag, Datum Höchstwerte Mittwoch, 11. Oktober 19 bis 28 Grad Donnerstag, 12. Oktober 15 bis 25 Grad Freitag, 13. Oktober 16 bis 29 Grad Samstag, 14. Oktober 13 bis 22 Grad Sonntag, 15. Oktober 8 bis 15 Grad Montag, 16. Oktober 9 bis 14 Grad Quelle: Wetter.net/ Deutscher Wetterdienst (DWD)

Schneefallgrenze sinkt – Wetterexperte warnt vor eisigen Start in die neue Woche

„Der Sommer 2023 findet am kommenden Freitag sein Ende. Da wird es zum letzten Mal in diesem Jahr 25 Grad und mehr geben“, so Meteorologe Jung. „Viele werden von dem Temperatursturz ab Sonntag sicherlich überrascht sein.“ Allerdings wäre es absehbar gewesen, dass es irgendwann ja mal kälter werden muss. Die Höchstwerte liegen dann um 10 ist 15 Grad unter denen der vergangenen Tage und Wochen.

„Das wird ein eisiger Start in die neue Wetterwoche“, warnt der Wetterexperte und Chef vom Wetterdienst Q.met.

Meteorologe Lars Dahlstrom vom wetterkanal.kachelmannwetter.com beurteilt die Wetterlage ähnlich. Mit der Kaltfront ist im Süden die Wärme am Sonntag raus, erklärt er in einem aktuellen Video. Die Schneefallgrenze sinke auf bis zu 1400 Meter. Montagnacht erwartet der Meteorologe den ersten Frost. Kalte Polarluft ströme von Osten nach Deutschland.

Ob dann am nächsten Freitag tatsächlich auch der erste Schnee fällt, wie im US-Wettermodell aktuell berechnet, bleibt abzuwarten. Der DWD-Trendprognose zufolge ist bis Freitag (20. Oktober) mit Höchstwerten zwischen 12 und 17 Grad zu rechnen – Stand 11. Oktober. (ml)