Wetter: DWD gibt Unwetter-Warnung für Baden-Württemberg raus

Von: Tobias Becker

Teilen

Für Baden-Württemberg gibt es Unwetterwarnungen seitens des Deutschen Wetterdienstes. © Caroline Seidel/dpa/dpa-tmn

Tagelange Hitze und jetzt eine Sommer-Pause? Lesen Sie hier, wie das Wetter in Baden-Württemberg am Wochenende wird:

Mehr zum Thema Unwetter-Warnung für Baden-Württemberg: Starkregen und Hagel drohen

Das Wochenende startet und viele Menschen hoffen, dass das Wetter nun auch so gut bleibt, aber: In Baden-Württemberg macht der Sommer erstmal Pause. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Unwettern. Doch es könnte noch schlimmer kommen.

echo24.de verrät, welches Wetter am Wochenende droht und wann der Sommer wiederkommt.

In den vergangenen Tage zog die zweite Hitzewelle des Mega-Sommers durch Baden-Württemberg. Temperaturen über 30 Grad waren an der Tagesordnung, die Freibäder und Badeseen überfüllt. (tobi)