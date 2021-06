Wetter: Erneut Gewitter und Starkregen in weiten Teilen Deutschlands

Das Wetter bleibt auch am heutigen Dienstag sommerlich warm. Zugleich kommt es in ganz Deutschland jedoch weiterhin zu Gewittern mit stellenweise massivem Niederschlag.

Stuttgart - In der vergangenen Nacht gab es vor allem in Süddeutschland wieder massive Regenfälle die mancherorts erneut zu Überflutungen führten. Auch am heutigen Dienstag ist die Wetterlage unverändert. Die Temperaturen sind noch immer hoch und das Klima schwül. Zugleich drohen jedoch weiterhin starke Unwetter und Starkregen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor allem für Baden-Württemberg und Bayern vor Unwettergefahren. In den nächsten Tagen steigen die Temperaturen jedoch immer weiter an und die erste richtige Hitzewelle bahnt sich an. Wie BW24* berichtet, flutet „extrem heftiger Starkregen“ Deutschland - 60 Liter pro Quadratmeter.

Am vergangenen Wochenende tobte ein Unwetter in Stuttgart und überflutete den Hauptbahnhof - ein Bauarbeiter starb in den Wassermassen (BW24* berichtete). *BW24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.