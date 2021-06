Wetter-Experte warnt: „Es wird noch wärmer, es wird noch schwüler“

Passend zu den Lockerungen der Corona-Regeln ist nun endlich der Sommer in Deutschland eingekehrt. Doch nun droht eine Hitzewelle.

Stuttgart - Neben Temperaturen von bis zu 28 Grad hält das Wetter in Deutschland derzeit auch das ein oder andere Gewitter bereit. Nun macht Meteorologe Dominik Jung von wetter.net eine verheißungsvolle Vorhersage für die Wetterlage in den nächsten Tagen: „Es wird noch wärmer, es wird noch schwüler - der Sommer dreht erst so richtig auf“, so der Wetter-Experte. „Es kann aber auch gefährlich werden.“ Wie BW24* berichtet, droht im Juni eine Hitzewelle - mit Temperaturen über 30 Grad.

Wetter in Deutschland: Der Sommer 2021 könnte extrem werden (BW24* berichtete). *BW24 ist ein Angebot von Ippen.Media.