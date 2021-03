Wetter: Experten kündigen Temperatursturz an Ostern an

Wie wird das Wetter in Deutschland an Ostern? Die Prognose ist frostig! (Symbolbild)

„Kältepeitsche“

von Sina Alonso Garcia schließen

Aktuell lockt das Wetter in Deutschland vielerorts mit frühlingshaft warmen Temperaturen nach Draußen. An Ostern soll es vor allem in Mitteldeutschland aber nochmal so richtig kalt werden.