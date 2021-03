Wetter extrem: Nach „Schneewalze“ kommt die Hitze - Sommer-Temperaturen bis 25 Grad

Der Extrem-Trend beim Wetter geht in eine neue Runde. Das kommende Wochenende soll eisig kalt werden - zum Monatsende sind jedoch Sommer-Temperaturen bis 25 Grad vorausgesagt.

Stuttgart - Das Wetter scheint sich in diesem Jahr noch nicht richtig entscheiden zu wollen. Aktuell ist in Deutschland verhältnismäßig kalt und regnerisch. Das soll laut einer Prognose auch bis zum Monatsende so bleiben. Dann steigen die Temperaturen jedoch landesweit um bis zu 20 Grad an und es herrschen Höchsttemperaturen bis zu 25 Grad. Das hält jedoch nicht lange an, zu Ostern sinken die Werte wieder deutlich ab und bringen die Kälte zurück. Ende April steht jedoch der nächste Wärmeaufschwung an, der in ganz Deutschland erneut Temperaturen über der 20-Grad-Marke bringen könnte. Wie BW24* berichtet, kommt nach der „Schneewalze“ die Hitze - Sommer-Temperaturen bis 25 Grad.

Das Jahr 2021 hat bereits einen mehr als ungewöhnlichen Temperaturanstieg in Deutschland gebracht. Innerhalb von nur wenigen Tagen stiegen die Werte im Februar um 41 Grad an (BW24* berichtete). *BW24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.