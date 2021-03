Wetter: Heftiges Winter-Ende mit „Sturm-Streifschuss“ und Gewittern am Wochenende

Aktuell ist das Wetter verhältnismäßig mild und sonnig. Pünktlich zur Umstellung auf die Sommerzeit sind am Wochenende jedoch Gewitter und Hagelschauer angesagt.

Stuttgart - Nach dem Hin und Her zwischen Sonne und Kälte scheint beim Wetter nun endlich Ruhe eingekehrt zu sein. Aktuell sind die Temperaturen verhältnismäßig mild und auch die Sonne zeigt sich immer öfter. Das Frühlingswetter soll sich auch in den kommenden Tagen bis zum Wochenende fortsetzen, die Temperaturen steigen vielerorts noch weiter an. Pünktlich zur Umstellung auf die Sommerzeit in der Nacht vom Samstag auf Sonntag bekommt der Frühling jedoch einen deutlichen Dämpfer. Kalte Polarluft strömt nach Deutschland und lässt die Werte um einige Grade sinken. Daneben sind auch Gewitter und Hagelschauer für Deutschland vorhergesagt. Am Nachmittag soll sich das Ganze jedoch bereits wieder legen. Wie BW24* berichtet, sorgen ein „Sturm-Streifschuss“ und Gewitter am Wochenende für ein heftiges Winter-Ende.

In der Landeshauptstadt Stuttgart (BW24* berichtete) ist es aktuell mild und sehr sonnig.