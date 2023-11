Wetter in Baden-Württemberg droht ein „Snowmageddon“

Schneefälle ohne Ende: In den nächsten Tagen droht Baden-Württemberg im Schnee zu versinken, wenn man den Prognosen der Wettermodelle glaubt. Es könnte stellenweise gefährlich werden.

Stuttgart - In einigen Regionen hat der Hochwinter mit voller Wucht zugeschlagen. Die Berechnungen der Wettermodelle werden zudem immer extremer. BW24 berichtet, welche Auswirkungen das „Snowmageddon“ in Baden-Württemberg in den nächsten Tagen drohen.

Glatte oder verschneite Straßen erschweren vielerorts bereits die Bedingungen für Autofahrer. Ein Ende des Winterwetters scheint vorerst nicht in Sicht, wie der Ausblick auf die kommende Woche zeigt. Neben Baden-Württemberg sollen vor allem auch Bayern und Sachsen von der extremen Wetterlage betroffen sein.