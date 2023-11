Wetter in Baden-Württemberg: Kurzer Wintereinbruch am Wochenende

Von: Nadja Pohr

In einigen Regionen in Baden-Württemberg gibt es am Wochenende einen „Mini-Wintereinbruch“. (Symbol- und Archivfoto) © IMAGO/Funke Foto Services

Winterfans in Baden-Württemberg dürfen sich am Wochenende freuen, denn der erste Schnee fällt vom Himmel. Wetter-Experte Dominik Jung erklärt, wo es weiß wird.

Stuttgart - Für das kommende Wochenende ist in Baden-Württemberg ein kurzer Wintereinbruch vorhergesagt. Bei BW24 lesen Sie, in welchen Regionen in Baden-Württemberg es schneien soll.

Die Schneeprognose der Wettermodelle sind eine echte Überraschung, denn in den vergangenen Tagen war von einem Wintereinbruch lange nichts in Sicht. Vielmehr bestimmte Dauerregen das Wetter im Südwesten. Nun dürfen sich jedoch einige Winterfans freuen.