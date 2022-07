Wetter in BW: Erneut Hitze – Juli-Ende bringt Extrem-Temperaturen

Von: Marten Kopf

Ein Außenthermometer zeigt nahezu 40 Grad Celsius an. © Frank Rumpenhorst/dpa/Illustration

Heiß, heißer, Juli-Ende. Während wir bis Samstag etwas verschnaufen können, läutet der Sonntag eine neue Hitzewelle ein. Wie warm es wird, lesen Sie hier:

Baden-Württemberg - Nach der Hitze ist vor der Hitze. Die vergangenen Tage haben es gezeigt, der Juli hat was auf dem Kasten in diesem Jahr. Temperaturen deutlich jenseits der 30 Grad brachten uns die Woche über ins Schwitzen. Aber das ist noch lange nicht alles. Während uns das Wetter zumindest am Samstag (23. Juli) hitzetechnisch eine kleine Verschnaufpause gönnt, legt die Sonne rechtzeitig zum Beginn der Sommerferien kommende Woche nochmal nach.

HEIDELBERG24 berichtet über die Wetteraussichten für die letzte Juliwoche.

Tatsächlich ist die Hitze ein Problem – und erzwingt vielerorts besondere Schutzmaßnahmen. So erstellte etwa die Stadt Mannheim wegen akuter Ozonwarnung eigens einen Hitze-Aktionsplan, bislang ein bundesweit einzigartiges Projekt. (mko)