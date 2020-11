„Maskierte Kaltfront“ - Wetterexperte erklärt verblüffenden Effekt

Nach viel Nebel und Hochnebel mischt eine „maskierte“ Kaltfront das Wetter in Deutschland auf. Das hat einen verblüffenden Effekt auf das Wetter in Deutschland am Wochenende.

Das Wetter* in Deutschland ist für die Jahreszeit recht mild.

Eine „maskierte“ Kaltfront mischt die Wetterküche extrem auf.

Wie es mit dem November-Wetter weiter geht, erfahren Sie hier in unserem Wetter-Ticker.

Update vom 12. November, 10.07 Uhr: Dichter Nebel im Flachland, Sonnenschein in den Bergen - das geht jetzt schon seit Tagen so - und klingt etwas langweilig, oder? Hoch Scott mit Zentrum über Osteuropa bestimmt das Wetter in Deutschland. Vom Atlantik dagegen machen sich Tiefausläufer im Norden und Westen zeitweise bemerkbar. Es ist das Nordmeertief „Petra“. Wetterexperten sprechen von einer „maskierten Kaltfront“.

„Normalerweise wird es, wenn eine Kaltfront durchzieht deutliche kälter“, erklärt Meteorologe Bernd Madlener von wetter.com. „Doch zu dieser Jahreszeit gibt es Situationen, da wird es hinter einer Kaltfront wärmer.“ Diesen Effekt bekommen wir am Wochenende zu spüren.

Einen „Blick aus dem All“ teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) via Twitter am Donnerstagfrüh vom Wetter in Deutschland. Und im Gegensatz zu den vergangenen Tagen lockert der Hochnebel im Süden und Osten endlich mal auf. Mit kräftigen Schauern und Gewittern ist im Norden nachmittags und abends, laut der Vorhersage der DWD-Wetterexperten zu rechnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 16 Grad. An der Küste und auf den Mittelgebirgsgipfeln frischt der Wind aus dem Süden - südwestlicher Richtung auf - besonders in hohen Lagen im Harz und Schwarzwald.

Zum Start ins Wochenende geht es fast so weiter. Freitag ist es vielerorts stark bewölkt oder neblig-trüb, im norddeutschen Tiefland sowie in den Alpen gebietsweise wolkig, so der DWD. Kaum Wolken und viel Sonne gibt es demnach dagegen am Alpenrand. Im Westen und Nordwesten verdichten sich die Wolken und kann Regen oder Sprühregen geben. Temperaturen liegen dann bei 10 bis 17 Grad. Wo sich der Nebel hält, ist es natürlich kühler. Noch milderes Wetter erwarten die Meteorologen dann am Wochenende. Temperaturen bis 19 Grad sind am Sonntag möglich.

Aktuell färben in der Osthälfte oftmals #Nebel oder #Hochnebel den Himmel grau, in der Westhälfte übernimmt diese Aufgabe der Ausläufer eines Tiefs über dem Nordmeer. Vereinzelt zeigt sich dann aber doch auch die #Sonne, wie der Blick aus dem All verrät. /V pic.twitter.com/bEgrxqKoNj — DWD (@DWD_presse) November 12, 2020

Update vom 10. November, 10.12 Uhr: Nach dem starken Nebel in den vergangenen Tagen geht es vorerst nebelig weiter in Deutschland. Am Dienstag ist laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) vielerorts mit Nebel oder Hochnebel zu rechnen, teilweise bleibt es auch den ganzen Tag neblig-trüb. Allenfalls von NRW bis nach Sachsen am Nordrand der Berge, an den Alpen sowie im höheren Bergland ist häufiger die Sonne zusehen. Die Höchstwerte im Westen liegen bei 6 bis 10 Grad, im Südwesten bis 16 Grad. Im dauergrauen in Bayern aber teilweise nur um die 5 Grad.

+ Ein Vogel fliegt an Bäumen vorbei um die sich am Morgen dichter Nebel gebildet hat. © Thomas Warnack/dpa

Auch am Mittwoch hält sich, abgesehen von Hochlagen der Nebel. Die Temperaturen bleiben aber für die Jahreszeit mild mit Tageshöchstwerten von 9 bis 15 Grad an den Alpen, sonst 5 bis 10 Grad. Auf wetter.com wird vor den Gefahren des Nebels gewarnt. „Diese Wetterlage birgt Gefahren“, erklärt Meteorologe Gernot Schütz. Vor allem bei Dunkelheit, ohne Warnweste, seien Fahrradfahrer im Verkehr besonders gefährdet: „Hier herrscht Lebensgefahr“.

Am Donnerstag und Freitag bleibt das Bild ähnlich mit zäher Nebelauflösung am Morgen und gebietsweise Regen am Nachmittag und Abend. Mit 8 bis 16 Grad ist aber zum Wochenende hin weiter realtiv warm.

Am Samstag wird es im Süden Deutschlands vermehrt freundlich mit Sonnenschein. In München sind mit 11 Grad bei Sonne und in Stuttgart mit 15 Grad zu rechnen. Im Nord bleibt es hingegne bewölkt und regnerisch.

Wetter in Deutschland: Frost, Nebel und Glätte - DWD mit eindringlicher Warnung zum Wochenbeginn

Update vom 8. November, 9.10 Uhr: Ein kräftiges Hoch über Mitteleuropa sorgt am Sonntag in Bayern für ruhiges Herbstwetter. In der Früh ist es im Freistaat noch verbreitet neblig, laut dem Deutschen Wetterdienst

(DWD) lösen sich diese Nebelfelder jedoch auf und es wird in weiten Teilen des Landes sonnig. Im Umfeld der Donau kann es ganztägig trüb bleiben. Die Höchsttemperaturen erreichen fünf Grad in Nebelgebieten, sonst bis zu zehn, am Alpenrand bis zu 16 Grad.



In der Nacht zum Montag breitet sich wieder dichter Nebel in weiten Teilen des Landes aus. Mit Ausnahme von Unterfranken wird es in Bayern frostig. Der DWD warnt vor Glättegefahr auf Brücken durch Reif oder gefrierende Nebelnässe. Der Südwesten startet am Montag in eine kühle Woche. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes kommt zwischen Donau und Bodensee sowie am Oberrhein Nebel auf, dort bleibt es teils ganztägig trüb. Im Rest des Landes bleibt es trotz einiger Wolken oft sonnig. Die Höchstwerte liegen bei 7 bis 15 Grad.



Auch am Dienstag bleibt es zwischen Donau und Bodensee sowie am Oberrhein neblig-trüb. Die Wetterexperten rechnen im Rest des Landes mit einem Mix aus Sonne und Nebel. Die Höchstwerte liegen bei sieben bis 14 Grad.

Wetter in Deutschland: Bittere Nachricht nach Temperatur-Rekord - „Sonne schafft es nicht“

Update vom 6. November, 13.12 Uhr: Ein Stimmungsdämpfer für alle, die aktuell noch blauen Himmel und Sonnenschein in ihrer Region genießen: Es wird in Deutschland noch kühler. Die Temperaturen sind seit Wochenbeginn bereits drastisch zurückgegangen: Am Montag wurden noch mehr als 20 Grad erreicht und damit alte Novemberrekorde teils deutlich übertroffen (siehe Erstmeldung vom 2. November). Am Donnerstag lagen die Höchstwerte dann nur noch zwischen zehn und zwölf Grad, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag.

Für die kommenden Tage erwarten die Meteorologen ähnlich niedrige Temperaturen - und immer mehr Hochnebel. „Selbst wenn sich die Sonne durch den Nebel und Hochnebel kämpft, schafft sie es nicht, die Luft merklich zu erwärmen“, hieß es.

Wetter in Deutschland: Frost-Umschwung nach Temperatur-Rekord im November - Autofahrer aufgepasst!

Update vom 4. November, 18.21 Uhr: Nach relativ milden Tagen wird das Wetter in den nächsten Tagen ziemlich kalt - zumindest in der Nacht. In ganz Deutschland ist für die Nächte auf Donnerstag und auf Freitag Frost angesagt, so eine aktuelle Prognose von The Weather Channel. Autofahrer dürfen sich also schon einmal darauf vorbereiten, die Scheiben in der Früh freizukratzen.

Besonders die Mitte von Deutschland kann laut dem Deutschen Wetterdienst sicher mit Frost rechnen. Vor allem Hessen, Rheinland-Pfalz und Thüringen. Im Norden von Bayern sowie in Teilen von Sachsen ist ebenfalls sicher mit Frost zu rechnen.

+ Diese Woche kommt es wieder zu Frost in Deutschland. © Sebastian Gollnow/dpa

Update vom 4. November, 7.50 Uhr: Über der Ostsee zieht ein Sturmfeld ab. Am Mittwoch ist es, laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD), teils stürmisch. Doch die schweren Sturmböen lassen im Laufe des Tages nach. Die Wolken lockern auf und die Sonne scheint.



Regen und dichte Wolken gibt es südlich der Donau. Im Süden und Südosten ist die dazugehörige Kaltfront von Tief „Nina“ noch „wetterwirksam“, teilen die DWD-Wetterexperten mit. In der Nacht auf Donnerstag ist lokal mit Frost bis minus fünf Grad in Bodennähe zu rechnen. Gebietsweise herrscht Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern.

Ab Donnerstag stellt sich mit dem kräftigen Hoch „Ramesh“ über dem Atlantik stabiles, ruhiges wieder milderes Hochdruckwetter ein. Das beständige Wetter hält voraussichtlich bis mindestens Anfang nächster Woche an.

Das Hochdruckwetter im November kann für einige Regionen Deutschlands aber ziemlich trist aussehen: Nebel, Nebel und Nebel. Die Temperaturen bleiben dort unter zehn Grad. Wo die dichte Nebelsuppe aufreißt und die Sonne scheint, wird es deutlich wärmer. Im Norden sind bis zu 14 Grad möglich.

Wetter in Deutschland: Temperatur-Rekord im November? Doch Kaltfront rollt schon auf uns zu - erste DWD-Warnung

+ Wetter in Deutschland: Temperaturen bis 24 Grad - Mitten im November (Symbolfoto). © Fredrik Von Erichsen/dpa

Erstmeldung vom 2. November

München - Was für ein Wetter im November! Extrem warm - seit Tagen kündigen Meteorologen einen milden Start in den November 2020 an. Jetzt wurden um 6 Uhr am Montagmorgen (2. November) fast schon sommerliche Temperaturen um über 19 Grad in einigen Teilen Deutschlands gemessen. Das teilt Diplom-Meteorologe Dominik Jung dem Wetterportal wetter.net mit.

Wetter in Deutschland: Wärmerekorde am 2. November um 6 Uhr

Bad Neuenahr - 19,4 Grad

Baden-Baden - 19,2 Grad

Mönchengladbach 19,0 Grad

Köln - 18,6 Grad

Pforzheim - 18,3 Grad

Wetter in Deutschland - November 2020 startet extrem

Und es geht so schräg weiter. Bis 24 Grad sind im Südwesten möglich, so die Prognose des Deutschen Wetterdienst (DWD). Nur im Norden bleibt es demnach bei 16 bis 20 Grad etwas kühler. Mit einer lebhaften Südwestströmung gelangt diese außergewöhnlich milde Luft von der Biskaya - aus Spanien und Südfrankreich - nach Deutschland.

„Im Südwesten fallen heute voraussichtlich neue Temperaturrekorde für November“, twittert der DWD. Schon in der Nacht auf Montag lagen die Temperaturen im Südwesten deutlich über 15 Grad. Es ist ein Tag, der wohl in die Geschichte der Wetteraufzeichnungen eingehen wird.

„Es könnte der wärmste Start in den November seit Jahren werden“, so auch Wetter-Experte Dominik Jung. „Vielleicht knacken wir auch die 25-Grad-Marke.“ Dann wäre es ein Sommertag mitten im November.

Die Wetterlage ist brisant. Der Wind weht teils heftig. An der Nordsee und im Bergland ist es stürmisch. An exponierten Gipfeln warnt der DWD-Wetterdienst aktuell vor schweren Sturmböen bis orkanartigen Böen* (90 bis 115 km/h) - vor allem auf dem Brocken.

Eine Kaltfront am Dienstag bereitet dem November-Sommerchen ein Ende. Jedoch wird laut DWD „nicht wirklich kalte“ Meeresluft herangeführt, aber es wird kühler. Also, typisches November-Wetter, mit Nebel und Hochnebel. Die Wetter-Aussichten für die kommenden November-Tage hat Meteorologe Dominik Jung hier zusammengefasst:

Montag: 16 bis 24 Grad, viele Wolken, aber eine extreme Wärme für Anfang November

16 bis 24 Grad, viele Wolken, aber eine extreme Wärme für Anfang November Dienstag: 9 bis 14 Grad, deutlich kühler und vielfach ruhiges Hochdruckwetter

9 bis 14 Grad, deutlich kühler und vielfach ruhiges Hochdruckwetter Mittwoch: 7 bis 12 Grad, typisches Novemberwetter, oben blau und unten grau

7 bis 12 Grad, typisches Novemberwetter, oben blau und unten grau Donnerstag: 7 bis 12 Grad, trocken, vielfach freundlich, aber auch vielfach Hochnebel oder Dunst

7 bis 12 Grad, trocken, vielfach freundlich, aber auch vielfach Hochnebel oder Dunst Freitag: 8 bis 13 Grad, Mix aus Sonne, Wolken, Dunst und Hochnebel

8 bis 13 Grad, Mix aus Sonne, Wolken, Dunst und Hochnebel Samstag: 9 bis 14 Grad, freundlich und wärmer

9 bis 14 Grad, freundlich und wärmer Sonntag: 10 bis 15 Grad, sehr warm für die Jahreszeit

10 bis 15 Grad, sehr warm für die Jahreszeit Montag: 9 bis 16 Grad, warme Luftmassen bleiben erhalten, oft trocken und freundlich

„Dem Winter ist es egal, wie das Wetter im November ist", betont Wetter-Experte Jung. Mit einer weißen Weihnacht rechnen die meisten Menschen schon gar nicht mehr. Doch zum Winter-Wetter in Deutschland 2020 gibt es schon die ersten Prognosen.