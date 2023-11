Wetter in NRW am Wochenende: Weiter stürmisch, Gewitter möglich

Teilen

Am Wochenende wird es in NRW erneut stürmisch (Symbolbild). © Ralph Peters/Imago

Am Wochenende bleibt es wetter-technisch in NRW weiter ungemütlich. Laut Deutschem Wetterdienst bleibt es weiter stürmisch und regnerisch.

Mehr zum Thema Wetter in NRW am Wochenede weiter stürmisch – auch Gewitter möglich

Köln – Das Wetter in NRW hatte mit Menschen, die in den vergangenen Tagen vor die Tür wollten, nicht immer zwingend ein Einsehen: Stürmische Böen und Regen machten Ausflüge ins Freie unangenehm – doch wie sieht es jetzt am Wochenende aus? Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert nicht wirklich Besserung – vereinzelt könnte es sogar noch etwas ungemütlich werden.

24RHEIN erklärt, wie das Wetter in NRW am Wochenende wird.