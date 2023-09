Wetter in NRW: Neue Gewitter mit Starkregen angekündigt

Am Montag kann es ab dem Nachmittag nass und stürmisch in NRW werden (Symbolbild). © Martin Gerten/dpa

Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit teils schweren Gewittern in NRW ab Montagnachmittag. Sogar die Unwettergefahr durch Starkregen steigt.

Köln – Die neue Woche in NRW startet ungemütlich. Während es am Montagmittag vielerorts noch freundlich und trocken ist, drohen ab dem Nachmittag starke Gewitter. Lokal sind dann sogar Unwetter durch Starkregen möglich, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Amtliche Warnungen gibt es bislang noch nicht. Das könnte sich im Laufe des Tages aber noch ändern.

24RHEIN berichtet aktuell über das Wetter und die bevorstehenden Gewitter in NRW.