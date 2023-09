Wetter in NRW: Regen und neue Gewitter am Donnerstag

Neuer Regen wird am Donnerstag in NRW erwartet (Symbolbild). © Roland Weihrauch/dpa

Kräftige Gewitter und Starkregen haben Nordrhein-Westfalen in Atem gehalten. Nach einer kurzen Pause zieht schon die nächste Regenfront auf.

Köln – Kräftige Gewitter, teilweise sogar mit Starkregen, haben am Montagabend (18. September) für ungemütliche und sehr nasse Stunden in einigen Regionen von Nordrhein-Westfalen gesorgt. Nach einer kurzen Trockenpause am Dienstag und Mittwoch wird schon für Donnerstag eine neue Regenfront erwartet, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Dann steigt auch wieder das Gewitter-Risiko im Land. Und auch die Prognose für Freitag klingt eher herbstlich.

