Wetter in NRW: Schnee am Wochenende bleibt wohl aus

Dichte Wolken und Regen werden in NRW erwartet, schneien soll es aber nicht (Symbolbild). © Federico Gambarini/dpa

Das Wetter in NRW wird in den kommenden Tagen wechselhaft und bringt immer wieder Regen. Schnee wird aber, entgegen jüngsten Prognosen, nicht mehr erwartet.

Köln – Kommt der erste Schnee in NRW schon am Wochenende, oder nicht? Während einige Wetterprognosen in den vergangenen Tagen noch von möglichem Schneetreiben sprachen, gibt es jetzt die Kehrtwende. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wird nicht nur kein Schnee erwartet, es soll sogar bei 13 bis 16 Grad am Samstag verhältnismäßig mild in den meisten Teilen von NRW werden.

