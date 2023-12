Wetter in NRW weiter wechselhaft – Regen und milde Temperaturen

In NRW bleibt es in den kommenden Tagen mild – allerdings auch regnerisch (Symbolbild). © aal.photo/Imago

In NRW bleibt es weiter mild, auch wenn immer wieder Regen hinzukommt. In den kommenden Tagen könnte sich das Wetter stabilisieren.

Köln – Das Wetter in NRW zeigt sich derzeit eher wechselhaft. Zunächst war es wochenlang bitterkalt, plötzlich kletterten die Temperaturen in den zweistelligen Bereich. Dort könnten sie auch in den kommenden Tagen bleiben, wenn es nach aktuellen Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) geht. Denn dieser prognostiziert Werte von bis zu zwölf Grad in NRW.

24RHEIN erklärt, wie das Wetter laut aktuellen DWD-Prognosen in den kommenden Tagen in NRW wird.