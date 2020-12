Wetter mit „höchster Alarmstufe“: Nach der „Schneebombe“ drohen nun gefährliche Fluten

Der Winter ist in Deutschland angekommen. Nach der „Schneebombe“ aus den Alpen drohen für manche Gebiete nun gefährliche Fluten und Erdrutsche.

Stuttgart - Das Wochenende brachte den Winter zurück nach Deutschland. Inzwischen ist der Schnee in den meisten Gebieten wieder geschmolzen, es besteht jedoch noch immer Glättegefahr auf den Straßen. Der Montag der zweiten Dezemberwoche zeigt sich verhältnismäßig sonnig bei Temperaturen von bis zu 5 Grad. Die „Schneebombe“ aus den Alpen bringt in manchen Gebieten durch das Tauwetter gefährliche Fluten. Bislang ist Deutschland davon noch nicht betroffen, die nächsten Tage sollen jedoch weitere Schneefälle in den Alpen bringen. Das Wetter in Deutschland wird in den nächsten Tagen wieder etwas wärmer, es gibt jedoch auch wieder mehr Niederschlag.

