Jetzt schon Schnee-Premiere in München? Ungemütliche Nacht bahnt sich an - Experte meldet sich mit Prognose

Das Wetter in München zeigt sich noch einmal von seiner freundlichen Seite. Folgt dann ein „Wintereinbruch“ mit erstem Schneefall?

In München könnte es bald den ersten Schnee geben.

Vorher beschert ein Hoch der Stadt noch einmal reichlich Sonne.

Alle News und Infos rund um München finden Sie immer aktuell in unserem tz-München-Ressort*.

Update vom 18. November, 15.07 Uhr: Dürfen sich die Münchner über angezuckerte Dächer freuen, wenn sie am Freitagmorgen aus dem Fenster schauen? Wirklich hoch ist die Wahrscheinlichkeit für die Schnee-Premiere in der Landeshauptstadt nicht.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert für die Nacht auf Freitag allerdings „sich allmählich nach Süden, später an die Alpen und an den Bayerwald zurückziehende Niederschläge“. In der Folge könne die Schneefallgrenze auf 600 bis 800 Meter sinken. München liegt auf 519 Metern - ein gewisser Ermessensspielraum bleibt also.

Die ungemütliche Nacht veranlasst den DWD auf jeden Fall bereits zu einer Mahnung. „Glättegefahr durch gefrierende Nässe“ sei zu erwarten, heißt es. Von einem Wintereinbruch könne jedoch nicht die Rede sein, sagte ein DWD-Meteorologe. „Im Laufe des Freitags ist das Ganze schon wieder vorbei.“ Danach werde es wieder trocken in Bayern.

Wetter-Hammer: Schnee kommt - Doch davor gibt es einen echten Frühlingstag

Update vom 18. November, 10.44 Uhr: Erst lag starker Nebel über der Stadt, doch schon jetzt strahlt in weiten Teilen Münchens die Sonne. Am Nachmittag werden wetter.com nach Temperaturen von bis zu 15 Grad erwartet - also ein echter Frühlingstag. Es dürften jedoch bis zum kommenden Frühjahr die letzten so milden Stunden werden, ab Freitag (20. November) macht sich der Winter in der Stadt bemerkbar und kann bis nach München ersten Schnee mit sich bringen (siehe Meldung unten).

Erstmeldung vom 17. November

München - Kühle Nächte, milde Tage. So könnte man das Wetter in der Isar-Metropole* in den vergangenen Tagen zusammenfassen. Für den Monat November waren die Temperaturen teilweise deutlich milder als üblich, doch das könnte sich schon bald ändern. Vorher beschert ein deutschlandweites Hoch der bayerischen Landeshauptstadt jedoch nochmal Sonne pur bei Temperaturen, die man sonst nur aus dem Frühling kennt.

Wetter in München: Zwei Jahreszeiten innerhalb von 48 Stunden - der Winter kommt

Wie wetter.com und der Deutsche Wetterdienst prognostizieren, scheint in München* am Mittwoch (18. November) ganze acht Stunden lang die Sonne. Bei 15 Grad in der Spitze kann man dabei ohne Zweifel von echtem Kaiserwetter sprechen. Wer also Zeit hat, sollte den Tag in der frischen Luft verbringen, denn die milde Wetterlage ist nur von kurzer Dauer. Schon am Donnerstag soll es den Prognosen nach in München regnen, die Temperaturen fallen in der Nacht auf Freitag auf zwei Grad.

Am Freitag sorgt Polarluft nur noch für einstellige Höchstwerte. Zwar kein Flachlandwinter, am Alpenrand und auf einigen Mittelgebirgsgipfeln wird es dennoch weiß. Auch in Nordostdeutschland können sich ein paar Schneeflocken untermischen. Karte: Temperatur auf ~1,5 km Höhe. \V pic.twitter.com/r0VbKVVnT4 — DWD (@DWD_presse) November 17, 2020

München Wetter: Der Schnee kommt! Nach frühlingshaftem Wetter folgt Temperatursturz

Am Freitag dann kommt es wetter.com nach zum ersten Wintereinbruch in der Isar-Metropole. Tagsüber erreichen die Temperaturen keine fünf Grad mehr, nachts fallen sie dann auf bis zu minus drei Grad. Dazu kommt es zu Niederschlägen, die auch als Schnee vom Himmel kommen könnten. In Richtung Wochenende stabilisiert sich die kalte Wetterlage dann, bei kühlen Temperaturen von knapp sechs Grad pendelt sich von Samstag bis Sonntag dann trockenes Wetter ein. *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © dpa/Sven Hoppe