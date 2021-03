Wetter: Orkanböen über Deutschland

In den kommenden Tagen werden in Deutschland Ausläufer eines Atlantiktiefs zu spüren sein. Ein Sturm braut sich zusammen.

Stuttgart -Von Island aus zieht aktuell ein Atlantiktief Richtung Norwegen. Laut wetter.de werden die Ausläufer dieses Tiefs schon in den kommenden Tagen in Deutschland zu spüren sein - mit viel Regen, Stürmen und Orkanböen. Seinen Höhepunkt erreicht die Sturmlage laut Experten am Donnerstag. Besonders betroffen seien das Gebiet von der Eifel bis nach Schleswig-Holstein sowie die Ostsee. Auf den Bergen kann es zum Teil zu Orkanböen mit Geschwindigkeiten von über 120 Stundenkilometern kommen. Wie BW24* berichtet, droht Deutschland eine „gefährliche Lage“ - Sturm, Gewitter und Schnee.

