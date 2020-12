Wetter: Schnee an Weihnachten - Experte räumt mit Mythos auf

Jedes Jahr hoffen viele Menschen auf Schnee zu Weihnachten. Doch woher kommt dieser Mythos überhaupt? - ein Experte klärt auf.

Stuttgart - Das Weihnachtsfest wird traditionell mit Schnee und einer gemütlichen winterlichen Stimmung verbunden. Das Wetter in Deutschland zeigt sich wenige Tage vor Weihnachten dagegen eher deutlich zu mild. Laut einem Experten ist Schnee zum Fest in unserem Klima eigentlich nicht die Regel, sondern eher eine Besonderheit. Dennoch zeigen Postkarten, Filme, Bücher und CDs zum Thema Weihnachten nahezu immer eine verschneite Landschaft mit schneebedeckten Häusern, Feldern und Bäumen. In einem Video des Portals wetter.net beschäftigt sich ein Meteorologe mit dem Mythos der weißen Weihnacht und der Chance auf Schnee zum Fest.

Wie BW24* berichtet, räumt ein Experte mit dem Mythos von Schnee an Weihnachten auf.

Schnee in Stuttgart ist zumindest in der Innenstadt relativ selten (BW24* berichtete). *BW24 ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.