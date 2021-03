Wetter: Schnee, Sturm und Glätte drohen in Deutschland

Das Wetter in Deutschland bezeichnet Meteorologe Dominik Jung derzeit „Tal des Kältejammers”. Schnee, Glätte und Wind werden vorhergesagt.

Am Dienstag fällt verbreitet in ganz Deutschland mitunter Schnee. Laut Meteorologe Dominik Jung befindet sich Deutschland derzeit im „Tal des Kältejammers”. Bis zu 1,5 Meter Neuschnee kommen in Form einer „Schneewalze” noch im Laufe der Woche auf Deutschland zu. Der Schnee setzt sich auch am Dienstag fort, nur kurzzeitig reißt die Wolkendecke im Osten etwas auf, um Sonnenschein hindurchzulassen. Die Temperaturen können die 10-Grad-Marke kaum knacken. Dieser Trend setzt sich auch in den kommenden Tagen fort. Wie BW24* berichtet, sind Sturm, Glätte und Schnee für Deutschland noch nicht Geschichte. Das Wetter in Stuttgart* wird vom „Kältebatzen” in Sibirien bestimmt, der dem Hoch auf dem Atlantik den Einlass nach Deutschland versperrt, so der Experte. *BW24 ist ein Angebot von IPPEN.Media.