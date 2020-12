Wetter: „Schneebombe“ aus den Alpen überrollt Deutschland

Der Winter hat nun auch Deutschland erreicht. Experten sprechen von einer „Schneebombe“ aus den Alpen die am Wochenende auch in Baden-Württemberg für Schneechaos sorgen könnte.

Stuttgart - Pünktlich zum meteorologischen Winteranfang gab es auch in Deutschland am 1. Dezember den ersten Schnee. Laut Experten führt ein Tief über Norditalien am Wochenende zu Schneemassen von bis zu drei Metern Höhe in den Alpenlagen. Der Schwerpunkt soll dabei vor allem in Italien und Österreich liegen, aber die Auswirkungen erreichen auch Süddeutschland. Die „Schneebombe“, wie Experten von wetter.de das Phänomen nennen, sorgt dann auch in Baden-Württemberg und Bayern für eine gefährliche Wetterlage.

Wie BW24* berichtet, überrollt eine „Schneebombe“ aus den Alpen Deutschland.

Pünktlich zum Winteranfang gab es zum ersten Mal auch Schnee in Stuttgart (BW24* berichtete). Zumindest in Stadtteilen außerhalb der Innenstadt. *BW24 ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.