Wetter: Sommerferien mit Sonne und Hitze? So wird der August

Von: Tobias Becker

Teilen

Ferienzeit in Baden-Württemberg, doch geht auch der Super-Sommer weiter? © Annette Riedl / dpa

In Baden-Württemberg starten die Sommerferien. Lesen Sie hier, auf welche Wetter sich die Urlauber im August einstellen können:

Mehr zum Thema Sommerferien in Baden-Württemberg: Auf dieses Wetter dürfen sich Urlauber freuen

Die Sommerferien in Baden-Württemberg sind gestartet. Aufgrund der Probleme an den Flughäfen und der zum Teil gestiegenen Preise, bleiben viele Menschen in den Ferien auch zu Hause. Aber heißt das, dass sie auf das Urlaubswetter verzichten müssen? Schließlich war der Juli mit einer Hitzewelle bereits extrem heiß.

HEIDELBERG24 verrät, was das Wetter für die Sommerferien in Baden-Württemberg bereithält.

Normalerweise fallen Hitzerekorde immer zur gleichen Zeit. Entweder Ende Juli oder Anfang August gibt es die Chance auf neue Rekorde in Deutschland. (tobi)