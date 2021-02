Wetter: Temperaturanstieg um 41 Grad - Historisch heißer Februar macht Meteorologen sprachlos

Das Wetter spielt diesen Februar verrückt. Nach der Eiseskälte stiegen die Temperaturen um rund 40 Grad an - einen solchen Anstieg gab es seit über 140 Jahren in Deutschland nicht mehr.

Stuttgart - Das Wetter scheint sich im Februar 2021 wirklich nicht entscheiden zu wollen. Mitte des Monats hatte Deutschland noch mit Frost und Dauerkälte zu kämpfen und inzwischen scheint der Frühling angebrochen zu sein. Mehrere Wetterstationen in der Bundesrepublik maßen einen Temperaturanstieg von rund -20 Grad auf +20 Grad innerhalb von nur einer Woche. Meteorologen sprechen in Bezug auf den Anstieg von 40 Grad von einem historischen Februar. Um einen vergleichbaren Wert zu finden, mussten die Experten bis in den Mai 1880 zurückgehen - auch damals zu Beginn der Wetteraufzeichnungen, wurde ein Temperaturanstieg von rund 40 Grad gemessen. Wie BW24* berichtet, berichten Meteorologen von einem nie dagewesenen Ausmaß - 41-Grad-Plus im Februar.

Trotz des ungewöhnlich heißen Februars könnte der Polarwirbel noch für einen wochenlangen Winter sorgen (BW24* berichtete). *BW24 ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.