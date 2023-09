Krasser Wetter-Wechsel: Experte kündigt Temperatursturz und Frost an

Von: Ulrike Hagen

Nach dem Sturm ist vor dem Bodenfrost. Wetterexperten geben Frost-Alarm für die kommenden Tage. Doch das nächste Hitze-Comeback steht schon vor der Tür.

Kassel – Nachdem ein Wetterumschwung mit einer Sturmserie Deutschland durchgepustet hat, steht nun der nächste krasse Wetter-Wechsel bevor. Eine Kaltfront hält schon diese Nacht Einzug in Deutschland und sorgt für einen deutlichen Temperatursturz, kündigt Wetter-Experte Dominic Jung an.

Nach dem Sturm ist vor dem Bodenfrost. Wetterexperten geben Frost-Alarm für die nächsten Tage. (Symbolbild). © Olaf Döring/Imago.

Es ist der wärmste September seit dem Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881, er schlägt sogar noch einige Sommermonate in Sachen Temperaturen. Bisher reihte sich in diesem Monat Sommertag an Sommertag. Doch damit ist jetzt vorerst Schluss. „Jetzt kommt erstmal ein großer, zumindest gefühlt großer Temperatursturz auf uns zu“, warnt wetter.net-Experte Jung. Kalte Luftmassen schieben die Wärme weg, „damit wird es erstmal ein paar kühlere Tage geben“.

Auch der DWD warnt vor Starkregen und Gewittern über Nordhessen. Die Prognosen des Deutschen Wetterdienstes deuten auf Regenfälle zwischen 15 und 25 Litern pro Stunde hin, punktuell seien sogar bis zu 45 Liter Regen innerhalb von sechs Stunden möglich, so ein Meteorologe des DWD.

Wetter-Prognose im Überblick: Die Aussichten für die nächsten Tage

Samstag, 23. September Schauer und einzelne Gewitter, zwischen 15 und 21 Grad Sonntag, 24. September Stark bewölkt, gebietsweise Regen und Gewitter, zwischen 17 und 21 Grad Montag, 25. September Überwiegend sonnig und trocken, 17 bis 26 Grad Dienstag, 26. September Viel Sonne, nur im Nordwesten und Westen lockere Wolkenfelde, 21 bis 26 Grad Mittwoch, 27. September Wechsel von Sonne und Wolken, 24 bis 30 Grad Donnerstag, 28. September Überwiegend sonnig und trocken, 21 bis 27 Grad Freitag, 29. September Sonnig und trocken, vereinzelt Schauer und Gewitter, 22 bis 27 Grad Samstag, 30. September Überwiegend sonnig und trocken, 23 bis 30 Grad

Wetter-Wende: Temperaturen in Nordhessen fallen zum Wochenende

„Der Wind dreht, die Luftmassen kommen zunehmend aus Nordwest“, erklärt der Meteorologe. Bereits in der Nacht zu Freitag wird es sehr wechselhaft, mit Wolken, Regenschauern, vereinzelt Dauerregen. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 15 Grad. Auch am Samstag und Sonntag bleibt es kühler, nachts sinken die Temperaturen auf 4 bis 8 Grad – in zwei Meter Höhe. „Das reicht für den ersten Bodenfrost in einigen Gebieten“, so Jung.

Nach dem Einsetzen der kalten Luft am Freitag wird es zunächst regnerisch, insbesondere im Süden Deutschlands. Die Regenschauer können örtlich auch kräftiger ausfallen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 15 und 20 Grad Celsius, begleitet von einem frischen Wind.

Frost-Alarm: Es wird kalt – doch dann gibt es das nächste Sommer-Comeback mit bis zu 30 Grad

Mit dem Durchzug der Kaltfront von West nach Ost sind Schauer, Regen und vereinzelte Gewitter zu erwarten. Die Temperaturen werden abfallen. Es bleibt dann kühler bis zum Sonntag. Doch dann mischt der Ex-Hurrikan „Nigel“ wieder in der „Wetterküche“ mit, so Jung. Er schiebt warme Luftmassen bis zu uns nach Deutschland – und die Sommerfreuden gehen weiter: „Der Sommer scheint in diesem Jahr ein Comeback nach dem anderen geben zu wollen“, stellt Jung fest. Bereits nächste Woche sind wieder Höchstwerte bis zu 30 Grad drin.

Wetterexperten mit drastischer Prognose: Oktober wird bis zu zwei Grad wärmer als die Jahre zuvor

Der Herbst lässt also noch auf sich warten. Auch im Oktober. Neueste Prognosen des CFS-Wettermodells, das vom National Weather Service (NWS) der Vereinigten Staaten betrieben wird, machen drastische Voraussagen: Danach wird der Oktober noch einmal 1 bis 2 Grad wärmer als das Mittel des ohnehin schon sehr warme neue Vergleichszeitraumes von 1991 bis 2020.