Wetter-Wende in NRW steht bevor – bis zu 15 Grad am Wochenende möglich

Von: Mick Oberbusch

Drucken Teilen

Am Wochenende werden die Temperaturen in NRW fast schon frühlingshaft. © Funke Foto Services/Imago

Am Wochenende wird es in NRW trotz Wintereinbruch wieder wärmer. Der Deutsche Wetterdienst hält sogar Temperaturen bis 15 Grad für möglich.

Köln – In den vergangenen Tagen bibberten Menschen in ganz NRW um die Wette – mit Temperaturen im Minusbereich, Schnee und Frost schien der diesjährige Winter endgültig im bevölkerungsreichsten Bundesland angekommen. Nun jedoch kündigt sich für das Wochenende und somit pünktlich zum zweiten Advent ein wahrer Wärme-Boost an, der die bislang so frostigen Temperaturen noch einmal ordentlich klettern lassen könnte.

24RHEIN verrät, wie das Wetter in NRW in den kommenden Tagen wird – und wie realistisch 15 Grad am Wochenende sind.