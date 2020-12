Wetter: Winterchaos droht - Sturm und Schneemassen lassen Deutschland zittern

Ein Schnee- und Regentief sorgt am Wochenende im Alpenraum für chaotische Zustände. Im Süden Deutschlands und in den Mittelgebirgen gibt es zum Nikolaus noch ein paar Zentimeter Neuschnee.

Stuttgart - Bislang hat der Schnee in vielen Regionen nicht lange gehalten. Dennoch bleibt es weiterhin glatt und frostig. Am Wochenende kündigt sich beim Wetter in Deutschland vielerorts erneut Schneefall an. Das gilt vor allem im Süden Deutschlands. Auch in den Mittelgebirgen soll es noch viele Zentimeter Neuschnee geben. Selbst eine größere Ladung Schnee zu Beginn der kommenden Woche ist in der Mitte nicht auszuschließen. Besonders reich mit Schnee beschenkt wird am zweiten Adventswochenende der Schwarzwald - teilweise bis in tiefere Lagen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor heftigen Sturmböen auf den Schwarzwaldgipfeln sowie vor Schneefall im Schwarzwald und der schwäbischen Alb. Bis Samstagvormittag könne oberhalb von 800 Metern 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee fallen.

