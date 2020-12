Wetter: Wintertief bringt heftige Schneefälle nach Deutschland - bis zu ein Meter Neuschnee

Das Wetter in Deutschland wird kälter. Ein Wintertief könnte bald heftige Schneefälle bringen.

Meßstätten - Der Süden Deutschlands hat in den vergangenen Tagen Neuschnee abbekommen. Faszinierende Bilder von tief verschneiten Landschaften zeigen sich auf der Schwäbischen Alb, im Schwarzwald und am Alpenrand. In einigen Bereichen liegen hier zehn bis 30 Zentimeter Schnee. Für das kommende Wochenende stehen einigen Experten zufolge die Zeichen gut für einen Start in die Ski- und Schlittensaison. Das Wetter in Deutschland wird winterlich. Auslöser für die Schneefälle ist laut Experten das Tief Yvonne, das derzeit über Norditalien liegt. Yvonne sorgt vor allem im Bereich der Südalpen nochmals für heftige Schneefälle, heißt es. Bis zu einem Meter Neuschnee seien im Bereich Norditalien, Osttirol und Kärnten nochmals möglich.

Wie BW24* berichtet, bringt ein Wintertief heftige Schneefälle nach Deutschland - ein Meter Neuschnee.

Wetter: „Glättewalze" rollt mit Schnee und Eisregen über Deutschland