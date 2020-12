Wetterphänomen: Riesiger Eisberg steuert auf Pinguin-Insel zu

Ein Eisberg von der Größe des Saarlandes steuert auf die Insel Südgeorgien im Atlantik zu. Die dortige Pinguin-Population könnte bei einer Kollision stark zurück gehen.

King Edward Point - Pinguine sieht man in Deutschland höchstens im Zoo. Auf der Insel Südgeorgien im Atlantik leben dagegen Millionen von Pinguinen und Robben, die Art der Königspinguine hat dort sogar ihr Hauptbrutgebiet. Die formal zum Vereinigten Königreich gehörende Insel sieht sich aktuell von einem riesigen Eisberg bedroht. Das „Eismonster“ von der Größe des deutschen Bundeslandes Saarland hat sich bereits im Jahr 2007 vom Schelfeis Larsen C in der Antarktis gelöst und inzwischen die Gewässer vor der Insel erreicht. Experten befürchten, dass die Tiere bei einer Kollision nicht mehr genug Futter finden können.

Wie BW24* berichtet, bedroht ein „Eismonster" eine ganze Tierpopulation.

