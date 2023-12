Wetterwechsel nach Nikolaus in NRW – „Winter rasch wieder weg“

Von: Hannah Decke

Es scheint bald vorbei zu sein mit dem Wintertraum in NRW. (Symbolbild) © Michael Gstettenbauer/Imago

Nach einer Woche voller Schnee und Frost in NRW kündigt sich ein Wetterwechsel an, der es „mild, nass und stürmisch“ werden lässt. Was bedeutet das für den Winter 2023?

Hamm - Der Winter-Einbruch hatte in der letzten November-Woche für traumhafte Bedingungen für Wintersportler und Rodel-Fans in Nordrhein-Westfalen gesorgt.

Doch mit dem winterlichen Wetter scheint es in der kommenden Woche vorbei zu sein. Es wird „mild, nass und stürmisch“, sagt Meteorologe Dominik Jung auf Anfrage von wa.de. Was bedeutet das für die Hoffnungen auf weiße Weihnachten in NRW?