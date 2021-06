Whirlpool im Kannibalen-Look entfacht Rassismus-Diskussion

Ärger für das Hotel Deltka Park in der Schweiz. Ausgerechnet der Whirlpool in der African Lodge entfacht eine hitzige Diskussion über Alltagsrassismus.

Schweiz – Im Hotel Delta Park in der Schweiz kann man es sich in der African Lodge in einem Whirlpool gut gehen und seine Sorgen Sorgen sein lassen. Nun tritt allerdings ausgerechnet dieser Whirlpool in Kannibalen-Look, darunter das zugehörige Holz, um ein Feuer zu entfachen, eine Rassismus-Diskussion los.

Ein Mann, der im Internet auf das Wellness-Hotel aufmerksam geworden ist und der selbst auf das Thema Rassismus sensibilisiert ist, ist der Meinung, dass der Whirlpool in der African Lodge rassistische Klischees bedient. Im Hotel Delta Park hat man sich die Rassismus-Vorwürfe zu Herzen genommen. Dem Hotelier des Wellness-Hotels in der Schweiz ist es wichtig, sich mit seinem Kritiker auszutauschen und hat ihn daher nun zum gemeinsamen Kaffeetrinken eingeladen. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.