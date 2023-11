Aktenzeichen XY: Mädchen (12) wird im eigenen Wohnzimmer erstochen – Ermittler hoffen auf Hinweise

Heike Wiatrowski wird im Jahr 1977 Opfer eines ungeklärten Tötungsdelikts. Der Fall wird in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY neu aufgerollt.

Braunschweig – In der neusten Ausstrahlung der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... Ungelöst“ geht es wieder um schwerwiegende Kriminalfälle. Zuschauer können dabei helfen, diese aufzuklären und unbekannte Täter zu identifizieren. Bereits bei im Oktober wurde ein spannender Fall bei Aktenzeichen XY gezeigt, bei dem sich ein Familienvater versehentlich selbst entlarvte.

Aktenzeichen XY im ZDF: 12-Jährige wird Opfer eines Mordes im eigenen Haus

In der aktuellen Folge geht es unter anderem um einen grausamen Mordfall aus Sickte – eine Gemeinde in Niedersachsen nahe Braunschweig – im Jahr 1977. Die Eltern der damals 12-jährigen Heike Wiatrowski fanden ihre Tochter am 18. Februar mit einem Messer in der Brust. Sie wurde im eigenen Wohnzimmer erstochen.

Nach Polizei-Angaben wies der Leichnam zahlreiche Schnitt- und Stichverletzungen sowie massive Verletzungen durch stumpfe Gewalt auf. Zuvor soll Heike wie gewohnt mit zwei Freundinnen aus der Schule zurück nach Hause gelaufen sein, heißt es in einer Mitteilung zur ZDF-Sendung Aktenzeichen XY. Wie Nachbarn, Freunde und engere Bekannte wussten, war die 12-Jährige freitagnachmittags alleine.

Mordfall bei ZDF-Sendung Aktenzeichen XY: Polizei spricht von neuen „Verdachtsmomenten“

Gegen 13.30 Uhr dürfte es dann an der Haustür geklingelt haben. Heike ließ eine unbekannte Person ins Haus, die das Mädchen dann offenbar ermordete. Nach Angaben der Eltern hätte sie allerdings lediglich ihrer besten Freundin die Tür geöffnet – niemals aber einer fremden Person.

Die Polizei nimmt die Ermittlungen in einem Mordfall von 1977 wieder auf. Dieser wird in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ausgestrahlt. © Montage: Matthias Balk/dpa; Polizei Braunschweig

Zuvor hatte die Ermittlungsgruppe „Cold Cases“ der Kripo Braunschweig die Ermittlungen in dem Fall wieder aufgenommen. Wie es in einer Mitteilung der Polizei im vergangenen Jahr lautete, wurden erneut Personen aus dem damaligen Umfeld vernommen. Mit den heutigen technischen Möglichkeiten wurden Spuren vom Tatort neu ausgewertet. „Hierdurch haben sich neue Verdachtsmomente gegen verschiedene Personen ergeben“, so die Ermittler.

Polizei erhofft sich live im TV bei Aktenzeichen XY neue Hinweise zum Mord

Bereits im Jahr 1985 wurde die Ermittlungen im Fall Heike Wiatrowski neu aufgenommen. Damals konnte jedoch kein Täter ermittelt werden. Nun erhofft sich die Polizei in der Sendung Aktenzeichen XY neue Anhaltspunkte aus der Bevölkerung. Dabei geht es laut Polizei unter anderem um diese Fragen:

Verbänden/Pflastern etc., insbesondere an den Händen, aufgefallen? Ist Ihnen speziell am Tattag eine Person aus ihrem Umfeld aufgefallen, die blutverschmierte Kleidung trug, zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt ihre Kleidung gewechselt hat oder Kleidung entsorgt hat?

Wurde Ihnen über Auffälligkeiten in der Zeit seit der Tat von einer anderen Person berichtet?

Kannten Sie Heike Wiatrowski näher und können Sie Hinweise über ihre Kontakte oder bestimmte Verhaltensweisen in der Zeit vor ihrem Tod geben?

Wer Hinweise zum Mordfall aus dem Jahr 1977 hat, wird gebeten, sich bei der Polizei oder im Aktenzeichen-Studio zu melden. Informationen, die zur Verurteilung des Täters führen, werden mit 5000 Euro belohnt.

Aktenzeichen XY: Mordfall in Braunschweig – Wann wird die ZDF-Sendung ausgestrahlt?

Ausgestrahlt wird die TV-Sendung mit Moderator Rudi Cerne am Mittwoch (29. November) um 20.15 Uhr im ZDF. Ab 22 Uhr ist sie dann in der Mediathek verfügbar. Auch die Ermittlungen zum Mordfall um Eveline Höbler werden in der Sendung Aktenzeichen XY thematisiert. Zuletzt setzte Aktenzeichen XY einen beliebten Service ab. (kas)