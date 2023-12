Wichtige NRW-Autobahn tagelang komplett gesperrt – Stadt befürchtet Chaos

Die A42-Brücke über den Rhein-Herne-Kanal zwischen Bottrop und Essen wird komplett gesperrt. © Hans Blossey via www.imago-images.de

Die A42 im Ruhrgebiet wird im Dezember fast eine Woche in beide Richtungen voll gesperrt. Bottrop befürchtet massive Folgen, doch vieles ist noch unklar.

Bottrop/Essen – Die A42, eine wichtige Verkehrsader zwischen Bottrop und Essen, steht im Dezember vor einer umfassenden Sperrung. Aufgrund dringender Arbeiten an der Rhein-Herne-Kanal-Brücke wird die NRW-Autobahn für voraussichtlich sechs Tage in beide Richtungen unpassierbar sein. Dies könnte erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr in der Region haben. Die Stadt Bottrop zeigt sich besorgt über die bevorstehende Sperrung. Denn die kurzfristige Ankündigung lässt noch viele Fragen offen, insbesondere wie der massive Verkehr umgeleitet werden soll.

