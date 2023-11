Wie der perfekte Karnevalsauftakt am 11.11. in Köln gelingt

Von: Johanna Werning

Teilen

Am 11.11. wird in Köln der Karnevalsstart gefeiert (Symbolbild). © Christoph Hardt/Imago

Der 11.11. als Auftakt zur Karnevalssession in Köln ist ein Erlebnis – nicht für Kölner. Aber was gibt es zu beachten und was sollte man dringend vermeiden? 11 Tipps.

Mehr zum Thema 11 Tipps: So gelingt der perfekte Karnevalsauftakt am 11.11. in Köln

Köln – Der 11.11. ist bereits im Kalender der Karnevalsfans rot angestrichen: Immerhin startet dann die neue Karnevalssession und ganz Köln wird zur Feiermeile. Ob im Brauhaus, in der Kneipe, in der Disco oder auf der Straße – überall wird geschunkelt, gesungen und gebützt. Allerdings gibt es vieles im Kölner Karneval zu beachten. Sowohl beim Kostüm als auch beim Feiern.

24RHEIN hat 11 Tipps, damit der Sessionsauftakt am 11.11. in Köln gelingt. (jw)