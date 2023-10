Diese Großprojekte werden Köln völlig verändern

Überall wird gebaut

In Köln sind derzeit etliche Großprojekte auf dem Weg, die das Stadtbild künftig stark verändern sollen. Die Planungen schreiten bereits voran.

+ Das Stadtbild in Köln wird sich durch Großprojekte in den kommenden Jahren stark verändern. © Horst Galuschka/Imago

Köln – Es ist ein Problem, mit dem so ziemlich jede Großstadt zu kämpfen hat: Immer mehr Menschen ziehen hinzu, der Platz für Wohnraum, Arbeitsflächen und Freizeitgestaltung wird immer kleiner. Dies ist einer der Gründe, warum die Stadt Köln in den vergangenen Jahren eine Vielzahl Großprojekte auf den Weg gebracht hat – die das Gesicht der viertgrößten Stadt der Bundesrepublik nachhaltig verändern werden.

24RHEIN gibt einen Überblick, welche Großprojekte in Köln geplant sind. (mo)

