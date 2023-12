Wind- und Frostwarnung für NRW: DWD warnt vor Skandinavientief

Von: Johanna Werning

Am Dienstag bleibt es in NRW vielerorts stürmisch (Symbolfoto). © Christoph Hardt/Imago

Ein Skandinavientief bringt unbeständiges, windiges Wetter nach NRW. Der DWD hat für einen Großteil von NRW eine Wetterwarnung veröffentlicht.

Essen – Der Deutschen Wetterdienst (DWD) warnt vor Frost und starkem Wind in NRW. Wenige Tage vor Weihnachten, am 19. Dezember, ist fast das gesamte Bundesland mit einer amtlichen Wetterwarnung belegt. Ein Skandinavientief bringt unbeständige, windige Witterung mit sich. Wie genau sich das Wetter in den nächsten Tagen entwickeln wird, erfahren Sie auf 24RHEIN.