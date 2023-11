Winter in Baden-Württemberg laut Wetter-Experte abgesagt

Von: Nadja Pohr

Teilen

Statt Schnee wird Regen in Baden-Württemberg den Dezember dominieren. © dpa/Marcus Brandt

Die Hoffnungen auf weiße Weihnachten müssen wir wohl langsam begraben. Meteorologe Dominik Jung erklärt den Winter im Dezember 2023 für abgesagt.

Stuttgart - Ein Wettermodell kündigte kürzlich für den Südwesten einen großen Wintereinbruch an. Doch das sei nun Schnee von gestern. Bei BW24 lesen Sie, warum ein Wetter-Experte den Winter in Baden-Württemberg für abgesagt erklärt.

In den nächsten Tagen setzt sich das Schmuddelwetter in Baden-Württemberg fort. Am Freitag (17. November) könnte es in einigen Regionen nochmal eine weiße Überraschung geben. Ansonsten dominieren starke Regenfälle und ein Sturm das Wetter im Ländle.