Winter-Wetter bleibt NRW erhalten – weitere Schneefälle erwartet

In Wuppertal gab es am Mittwochmorgen einen echten Wintereinbruch mit mehreren Zentimetern Neuschnee. © Maximilian Koch/Imago

Mehrere Zentimeter Neuschnee gab es am Mittwochmorgen auch in flacheren Regionen von NRW. Es kann auch in den kommenden Tagen wieder weiß werden.

Köln – Schnee, Glätte und Frost: Auch in NRW hat der Winter bereits ordentlich zugeschlagen. Das bleibt voraussichtlich auch erst mal so. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet im Laufe des Mittwochs mit weiteren Schneefällen, vor allem in den höheren Lagen. Im Flachland wird hingegen Schneeregen vorhergesagt. Auf den Straßen kann es weiterhin glatt sein. Die Nacht zum Donnerstag wird dann wieder frostig – teilweise sogar mit Dauerfrost und Temperaturen deutlich unter 0 Grad. Und auch die kommenden Tage bleiben wohl winterlich.

24RHEIN verrät, wie das Wetter in NRW wird und ob es am Wochenende schneien soll.