Schnee und Eis in Hamburg: Winterdienst der Stadtreinigung im Großeinsatz

Von: Adriano D'Adamo

Schnee und Eis legen Hamburg lahm: Der Winterdienst der Stadtreinigung ist im Großeinsatz. Doch die Gefahr ist noch nicht gebannt.

Hamburg – Erstmals in dieser Wintersaison rückte der Hamburger Winterdienst der Stadtreinigung am Dienstag, dem 28. November zu einem Großeinsatz aus. Kurz nach Mitternacht waren 725 Mitarbeiter mit bis zu 280 Fahrzeugen im Einsatz. Ihre Aufgabe: Hauptverkehrsadern und Buslinienstrecken, sowie Verbindungswege dazwischen streuen. Auch ein speziell ausgewähltes Netz von Rad- und Gehwegen ohne direkte Anwohner wurde bearbeitet, informierte die Stadtreinigung in den frühen Morgenstunden.

Ein Streufahrzeug der Stadtreinigung streut am Morgen eine Straße. © Jonas Walzberg/dpa/Archivbild

Im Laufe der Nacht und des Morgens kamen Busbuchten, Bushaltestellen und Fußgängerüberwege hinzu. Ebenso die naheliegenden Bereiche mit Verkehrsinseln. Die Stadtreinigung mahnte zur Vorsicht. Trotz des Einsatzes könnten Straßen und Wege, insbesondere Brücken und Nebenstraßen, noch glatt sein. Der Großeinsatz war durch Regen und leichten Schneefall ausgelöst worden. Die Nässe hatte auf Straßen und Wegen teilweise zu Eisbildung geführt. dpa

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Adriano D‘Adamo sorgfältig geprüft.