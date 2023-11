Wintereinbruch in Baden-Württemberg – am Wochenende wird es weiß

Von: Melissa Sperber

Ob es für Schlittenfahrten reichen wird, ist noch unklar, aber in Teilen von Baden-Württemberg soll es am Wochenende den ersten Schnee geben (Symbolbild). © Alexander Pohl/aal.photo/Imago

Ab Freitag schneit es in Baden-Württemberg – und zwar bis mindestens Sonntag. Örtlich könnte es für eine erste Schlittenfahrt reichen.

Winter-Fans in Baden-Württemberg können sich freuen: Am Wochenende soll es weiß werden. Laut Wetterprognosen fallen bereits am Freitag in höheren Lagen die ersten Flocken, wie echo24 berichtet. In der Nacht muss dann auch mit Glätte gerechnet werden.

Die ersten Schneeflocken reichen zwar noch nicht für eine Schlittenfahrt, doch das kann sich am Samstag und Sonntag ändern. Besonders im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb soll sich eine geschlossene Schneedecke bilden.