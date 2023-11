Wintereinbruch in Deutschland: Schnee bis ins Flachland! Wann es weiß wird

Von: Lisa Klein

Drucken Teilen

Die Temperaturen stürzen in den Keller – und Winter-Fans dürfen sich freuen: Es soll schneien! Und zwar nicht nur hoch oben in den Bergen, sondern bis ins Flachland. Lesen Sie hier, wann es im Südwesten weiß wird:

Mehr zum Thema Schnee bis ins Flachland: Wo es in Baden-Württemberg bald weiß wird

Schon in wenigen Tagen, am 1. Dezember, ist meteorologischer Winteranfang. Und so langsam entspricht das Wetter auch der Jahreszeit. Es wird so richtig winterlich in Deutschland. Ein „Arctic Outbreak“ sorgt für eisige Temperaturen. Und nicht nur das: Es soll sogar schneien! Und zwar nicht nur hoch oben in den Bergen, sondern auch im Flachland.

echo24.de verrät, wann es wo in Baden-Württemberg bald bis ins Flachland weiß wird.

Auf bis zu minus vier Grad sinken die nächtlichen Temperaturen im Südwesten. Auch tagsüber bewegen sich die Höchsttemperaturen in Baden-Württemberg regional knapp über oder unter dem Gefrierpunkt. Die besten Voraussetzungen, dass sich Regen in Schnee verwandelt. (lis)