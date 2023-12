Wintereinbruch in NRW: Bleibt der erste Schnee in Köln liegen?

Von: Sofia Popovidi

Pünktlich zum ersten Advent hat es in Köln geschneit – der erste Schnee 2023. © Ying Tang/Imago

Ein seltener Anblick in Köln: Am Sonntagabend fiel der erste Schnee. Viele Kölner Stadtteile wurden weiß bedeckt. Folgen noch weitere Schneefälle?

Köln – In vielen Teilen von NRW ist derzeit Schnee auf den Straßen, Wiesen und Dächern zu sehen. Auch in Köln hat der erste Schneefall des Jahres die Stadt in ein strahlendes Weiß getaucht. Am Sonntagabend, dem 3. Dezember, wurden die Kölnerinnen und Kölner mit einer winterlichen Landschaft überrascht, die viele seit langer Zeit nicht mehr gesehen haben. Erst am frühen Montagmorgen (4. Dezember) hörte es auf zu schneien. Ein einmaliges Spektakel oder der Beginn eines langen Winters in Köln?

