Von Sommerzeit auf Winterzeit: An welchem Wochenende ist die Zeitumstellung 2023?

Von: Nadja Zinsmeister

Im Herbst wird wie jedes Jahr von der Sommerzeit auf die Winterzeit umgestellt. Wann findet die Umstellung statt? Die wichtigsten Infos im Überblick.

München - Wenn der Herbst in Deutschland beginnt, klingelt bei vielen automatisch ein Alarmglöckchen im Kopf: Die Zeitumstellung von der Sommerzeit auf die Winterzeit steht kurz bevor. Wer unsicher ist, ob bereits dieses Wochenende am Zeiger gedreht wird, kann sich aber erst einmal entspannt zurücklehnen. Der Oktober ist zwar der richtige Monat, aber es bleibt noch etwas Zeit.

In diesem Oktober werden die Uhren wie jedes Jahr auf die Winterzeit zurückgestellt. Das bedeutet, dass die Uhren in einer Nacht plötzlich von 3 Uhr auf 2 Uhr morgens um eine Stunde zurückgestellt werden. Besonders Langschläfer dürften sich an der Zeitumstellung somit erfreuen. Im Winter ermöglicht sie es, wieder eine Stunde länger zu schlafen, ohne dabei Zeit zu verlieren.

Zeitumstellung im Oktober: An welchem Tag wird der Zeiger auf die Winterzeit gedreht?

Auf modernen Geräten geschieht die Zeitumstellung dabei von selbst, dahinter steckt eine besondere Technik. Besonders Smartphones, Laptops, Tablets und jegliche Funkuhren passen sich automatisch der Winterzeit an. Somit können alle Einstellungen bezüglich Wecker am Morgen die gleichen bleiben und nicht unnötig umgerechnet oder in der Nacht aufgestanden werden. Nur, wer eine analoge Armbanduhr oder Wanduhr besitzt sowie Radiowecker, die zum Beispiel kein Funksignal empfangen, muss händisch am Zeiger drehen. Besonders bei letzterem handelt es sich aber um sehr alte Exemplare. In den meisten Haushalten dürfte man Uhren mit Funksignal vorfinden.

Zwar befinden wir uns bereits in der Mitte des Oktobers, bis zur Zeitumstellung bleibt aber trotzdem Zeit: Zwei Wochen dauert es insgesamt noch, bis die Umstellung auf die Winterzeit stattfindet. Am letzten Sonntag im Oktober endet die Sommerzeit in Deutschland und den meisten europäischen Ländern. Konkret werden die Uhren in der Nacht vom Samstag, den 28. Oktober auf Sonntag, den 29. Oktober umgestellt.

Umstellung auf die Winterzeit: Mit dieser Merkhilfe klappt die Zeitumstellung ohne große Verwirrung

Wer mit der Zeitumstellung regelmäßig Probleme hat und sich nicht merken kann, in welche Richtung sich die Uhrzeit im Sommer und Winter jeweils verändert, kann mit einer einfachen Merkhilfe nachhelfen. Ein bekannter Spruch lautet: „Im Sommer werden die Möbel auf der Terrasse vorgestellt, im Winter werden sie zurückgestellt“. Wer das Wort „Möbel“ mit „Zeiger“ ersetzt, hat damit die Antwort sofort parat.

Über die Sommer- und Winterzeit in Europa wird unterdessen immer wieder stark diskutiert. Zwar fanden bereits Gespräche zu einer möglichen Abschaffung der Zeitumstellung statt, in den verschiedenen Länder ist man sich aber uneinig, welche Zeit sich durchsetzen sollte. Während einige europäische Länder die Normalzeit, also die Winterzeit bevorzugen, sprechen sich andere wiedeurm für die Durchsetzung der Sommerzeit aus. Ein unübersichtlicher Flickenteppich an verschiedenen Zeitzonen in Europa will aber unbedint vermieden werden. Daher bleibt es aktuell weiterhin bei der traditionellen Zeitumstellung. (nz)